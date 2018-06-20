20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:46Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 94.005 -0.46
  • Altın: 194,538 0.23
  • Dolar: 4,7524 0.44
  • Euro: 5,4978 0.45

Binlerce vatandaş başvurdu...

»
Binlerce vatandaş başvurdu...
E-devlet sistemi sayesinde alınmaya başlanılan soy ağacı sorgulama hizmetinin ardından çifte vatandaşlık başvurularının arttığı belirtiliyor.
Binlerce vatandaş başvurdu... Binlerce vatandaş başvurdu... Binlerce vatandaş başvurdu...

 

İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda e-devlet sisteminde yer alan ‘Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama’ ekranıyla vatandaşlar atalarının daha önce yaşadığı yerlere ilişkin bilgi sağlayabiliyor. İşleme açılmasının ardından büyük bir ilgi gören e-devlet soy ağacı hizmeti, bazı vatandaşlar için sadece bilgi sağlarken bazılarına ise farklı kapılar açıyor.

Eskişehir’de 20 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinin sahibi olan Berkant Yılmaz, 2018 yılı başında artan çifte vatandaşlık başvuraları ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Bulgaristan’da doğduğunu ve henüz 1 yaşındayken ailesinin Türkiye’ye göç ettiğini belirten Berkant Yılmaz, son yıllarda doğduğu topraklara ilgisinin giderek arttığını dile getirdi.

Çifte vatandaşlık işleminin genelde Avrupa Birliği vatandaşlığı kazanmak konusunda insanlara bir avantaj sağladığı görüşünü paylaşan Yılmaz, “Soy ağacı konusu ortaya çıktıktan sonra insanların ilgisi ve talebi de yoğunlaştı. Daha önce de talep vardı tabi, ama soy ağacı ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 10 milyon başvuru gibi ciddi bir yoğunluk oldu” şeklinde konuştu.

"Biz onların adına işlemleri devam ettiriyoruz”

Bir kısım vatandaşın aile büyüklerinden edindikleri sözlü bilgilerle nerelerden geldiklerine dair zaten bir fikre sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bazı kişilerin ise e-devlet üzerinden yeni bilgilerle karşılaştığını aktardı. Eskişehir’de çifte vatandaşlık işlemleri yapan başka bir acente bulunmadığının altını çizen Yılmaz, “İnsanlar bize geliyorlar, soy ağaçlarıyla ilgili olarak anne, baba ya da diğer atalarla alakalı bağlantılarını söylüyorlar. Bize birtakım şeyler soruyorlar. Biz de bu işi yapmamızdan dolayı onları konuyla alakalı neler yapmaları, nasıl bir yol çizmeleri gerektiği konusunda yönlendirme yapıyoruz. Onlardan istediğimiz birtakım resmi evraklar oluyor. Onları tamamladıktan sonra bize müracaat ediyorlar. Ondan sonra biz onların adına işlemleri devam ettiriyoruz” diye belirtti.

“Önemli olan ‘isim denklik’ belgesi”

Şimdilik sadece Bulgaristan için çifte vatandaşlık işlemi yaptıklarını söyleyen Berkan Yılmaz, “Öncelikle kişinin çifte vatandaş olabilmesi için kişinin, isim denklik belgesini getirmesi lazım. İsim denklik belgesi nedir? Kişinin nasıl pasaportu varsa bir de göç ettiğini gösteren bir kimliği daha oluyor. Bu olmadan işlemlere başlamamız mümkün değil. İlk önce kişi o evrakları alacak. Ondan sonra vize getirecek. Biz kişi hakkında İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının izlediği bir ön araştırma yapıyoruz. O ön araştırma için de bir ücret talep etmiyoruz. Sağlıklı verileri aldıktan sonra, kişiye bilgi veriyoruz. Sonra kişi onayladıktan sonra işlemlere başlıyoruz ama en önemli olan ‘isim denklik’ belgesi. O olmadan bir şey yapamıyoruz” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm hazırlıklar tamam! Yarın tarihe geçecekTüm hazırlıklar tamam! Yarın tarihe geçecekAçılışına 5 aydan daha az bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak yarın iniyor.
Yurtdışı seçim sonuçları açıklandı mı?Yurtdışı seçim sonuçları açıklandı mı?Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 41 olarak belirlendi. Peki partiler ne kadar oy aldı?
5 aydır kayıptı, öldürülme nedeni şok etti5 aydır kayıptı, öldürülme nedeni şok ettiAmasya’nın Merzifon ilçesinde 5 ay önce kaybolan Abdullah Atsan’ın , evindeki çöp yığınlarının altında cansız bedeni bulundu. Atsan'ı köpeğini sahiplendiği için keserle öldürdüğünü söyleyen Hasan Sami T. tutuklandı.
Binlerce kişinin yüzünü güldürdüBinlerce kişinin yüzünü güldürdüOrdu'nun Kabadüz ilçesinde Serdar Esmer, 20 yıllık mesleğini bırakarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.
Hakurk'a Türk bayrağı dikildiHakurk'a Türk bayrağı dikildiKuzey Irak'ta dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik, Hakurk'ta güvenliği sağlayarak bölgeye Türk bayrağını dikti.
Binlerce vatandaş başvurdu...Binlerce vatandaş başvurdu...E-devlet sistemi sayesinde alınmaya başlanılan soy ağacı sorgulama hizmetinin ardından çifte vatandaşlık başvurularının arttığı belirtiliyor.
  • FETÖ'cü yarbayın üzerinden bu not çıktı!20 Haziran 2018 Çarşamba 11:40
  • Metiner'den ilginç köşe yazısı!20 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
  • Deniz Baykal'ın tavsiyesi: Şimon Peres'i örnek al20 Haziran 2018 Çarşamba 11:10
  • Bakan Özhaseki: Türkiye'yi depreme hazırlayacağız20 Haziran 2018 Çarşamba 09:28
  • Erdoğan'a diktatör diyen ABD'li konuğa soğuk duş20 Haziran 2018 Çarşamba 05:43
  • Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi20 Haziran 2018 Çarşamba 05:35
  • Usta sanatçı hayatını kaybetti20 Haziran 2018 Çarşamba 05:33
  • Faytoncuları rahatlatacak haber20 Haziran 2018 Çarşamba 05:32
  • "Lamı cimi yok bu değişecek!"19 Haziran 2018 Salı 21:57
  • İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu!19 Haziran 2018 Salı 19:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri