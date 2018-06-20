Alman siyasetçi Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen muhalefete dahil oldu.
Türk düşmanlığıyla tanınan vatan haini Cem Özdemir, gerçekleştirilen panelde katılımcılardan 24 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'ye oy istedi.
Öte yandan, Almanya'ya sığınan firari FETÖ destekçisi Can Dündar ile birlikte katıldığı panelde HDP'ye destek istemesinin yanı sıra, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istediğini ifade etti.
20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
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Cem Özdemir HDP'ye oy istedi!
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