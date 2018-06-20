20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
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Binlerce kişinin yüzünü güldürdü

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Binlerce kişinin yüzünü güldürdü
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Serdar Esmer, 20 yıllık mesleğini bırakarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü Binlerce kişinin yüzünü güldürdü Binlerce kişinin yüzünü güldürdü

 

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Karakiraz Mahallesi’ndeki evinin bodrumunda istiridye mantarı üreten Serdar Esmer'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yener Kaya, girişimci Serdar Esmer'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek mantar üretimiyle birçok kişiye örnek olduğunu belirti.

İlçede istiridye mantarının yetiştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kaya, "İnsanlarımızın böylesine başarılı işlere imza atmaları ve daha da önemlisi emeğinin karşılığını almaları, onları mutlu ettiği kadar bizleri de gururlandırıyor. İstiyoruz ki insanlarımız sadece tek bir ürünle yetinmesinler, birçok çok farklı ürünle gelirlerini artırsınlar" dedi.

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