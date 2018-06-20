Tüm hazırlıklar tamam! Yarın tarihe geçecek

Açılışına 5 aydan daha az bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak yarın iniyor.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması beklenen İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaat sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı. 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanında pist ışıklarının geçtiğimiz ay ilk defa yakılarak test edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yapmış olacak. Söz konusu uçuş Türk havacılık tarihine de geçmiş olacak.

TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

Uçuş öncesi tüm hazırlıklar da yapıldı. Havalimanının teknik altyapısı uçak iniş ve kalkışı için hazır hale getirildi. Yapılan kontrollerde pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.

İLK ETAP 29 EKİM'DE AÇILACAK

4 etap şeklinde planlanan ve Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan 3. havalimanı 29 Ekim sonrası yıllık 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası ve iki bağımsız pisti ile yıllık 90 milyon yolcuya hizmet vermeye başlayacak

11 ALANDA İLKE İMZA ATIYOR

Havalimanı, yolcu sayısı, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış, 42 ayda tamamlanması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkısı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberiyle 11 alanda da ilke imza atıyor.