Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı..
20 Haziran 2018 Çarşamba7 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Hakkari'de alçak saldırı: Şehit ve yaralılar var
Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı..
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Hakkari'de alçak saldırı: Şehit ve yaralılar varHakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı..
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