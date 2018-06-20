Erdoğan: Kandil'deki lider takımını hallettik!

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de 10 önemli noktayı vurduk. Kandil'de toplantı halinde olan lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanındaki yerlere geldi" dedi.

Şanlıurfa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Kandil'e gerçekleştirilen operasyona değinen Cumhurbaşkanı, "Kandil’e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan şöyle konuştu;

"Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler, bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus’ta El Bab’a kadar olan kısmı sonra da Afrin’i güvenli haline getirdi. Bu bölgelere 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü.Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç’i güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönmüyorlar, dönecekler. İdlib’de oluşturduğumuz 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi için adımlarımızı atıyoruz.



TOPLANTI HALİNDEKİ LİDER KADROSUNU HALLETTİK

Kandil’e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.



FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR

Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Şanlıurfa güçlü meclis için güçlü hükümet için hazır mıyız? Ne kadar güzelsin Şanlıurfa!

ŞANLIURFA'YI HIZLI TRENLE TÜM TÜRKİYE'YE BAĞLADIK

Şanlıurfa'ya 2002 yılına kadar sadece 29 km bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 540 km bölünmüş yol ilave ettik. Toplam maliyeti 980 trilyon olan yol projeleri hızla devam ediyor. Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz. Nissibi köprüsünü kim yaptı? Nusaybin Mardin demiryolu hattını tamamen yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağladık. Adayların bir tanesi Sivas'a hızlı tren istemiyormuş. Neymiş göç hızlanırmış. Bunlara kağnı verelim onunla yürüsünler. Bizler çalışıyoruz bunların böyle bir derdi yok. Şehrimize 3 ayrı hızlı tren kazandırıyoruz.



ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Suruç tünelini hizmete açtık. Geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.

BU KONUDA SIKINTILARINIZ VAR BİLİYORUM...

Urfalı çiftçilerimize bugüne kadar 10 katrilyon lira destek verdik. Sulama demek enerji demek elektrik demektir. Bu konuda sıkıntılarınız var biliyorum, bir takım çözümler geliştirildi. En yakın zamanda hayata geçireceğiz. Toplam 271 bin Şanlıurfalı teşviklerden yararlandı. Bugün 5 OSB'de 20 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Şehrimize bir teknokent kurduk. Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı birçok alanda lokomotif şehirlerden biri haline getiriyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: YA SEN KİMSİN



Çıkmış Bay Kemal başörtüsü sorununu biz çözdük diyor! Sen kimsin? Senin milletvekilin ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başını açtı! Sen kimsin? Siz kimi aldatıyorsunuz? Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mısınız? İHL'ler ile dalga geçiyorlar. Bende İHL'liyim, 4 çocuğumun 4'ü de İHL'li. Bay Kemal'in Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Mahallelerimizi çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah'ın yardımı ve sizlerin desteği ile geldik.