HDP'den polise tehdit: Talimatlara uymayın!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın da telekonferans yöntemiyle halka seslendiği Hatay mitinginde, asker ve polise devletin talimatlarına uymamaları gerektiğini söyleyerek tehdit etti.

Geçtiğimiz yıllarda "sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, PKK'ya dayadık, PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyerek büyük tepki çeken HDP'liler bu kez de güvenlik güçlerini hedef aldı.

ASKERE VE POLİSE "TALİMATLARA UYMAYIN" ÇAĞRISI

Hatay'ın Defne ilçesi Maksim Alanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, güvenlik güçlerine, "Talimatlara uymayın" çağrısı yaparak tehditler savurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEHDİT BU İKTİDAR GİDİNCE SİZDEN HESAP SORACAĞIZ!

Bir kez daha emniyet güçlerine sesleniyorum: Suç olan talimatlara uymayın. Onurlu bir halkın vergileriyle maaş alıyorsunuz. O maaşı almanızın nedeni kamu hizmeti yapmanız, halka hizmet etmeniz, iktidara değil. İktidarlar gelir gider. Seçimle gelen seçimle gider. Bu iktidar da gidecek. Bu iktidar gittikten sonra o suç dosyalarını açacağız. Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap verecek. Suç içeren talimatlara uymayın. Sizden de hesap soracağız" diye konuştu.