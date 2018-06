Berlin'de skandal toplantı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye seçim yasağı koyan Almanya yine terör propagandasına ev sahipliği yaptı.

Berlin’de Maxim Gorki tiyatrosu terör propagandası için Türkiye düşmanlarına tahsis edildi. Terör örgütü yöneticiliğinden cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a destek toplantısı gerçekleştirildi.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER



Katılımcılar arasında da dikkat çekici isimler vardı.Casusluktan aranan ve firari olarak Almanya’da bulunan Can Dündar ile her fırsatta PKK terör örgütüne destek çıkıp, HDP’ye oy isteyen Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, konuşma yaptı.



DEMİRTAŞ'A OY İSTEDİLER



Dündar ile Özdemir, Demirtaş’a oy isteyip, serbest bırakılması için Alman hükümetinden destek talep etti.Almanya 16 Nisan referandumunda olduğu gibi 24 Haziran sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gurbetçilerle bir araya gelmesine bile engel olmuş, Ak Parti’nin tüm faaliyetlerine yasak getirmişti.



ALMANYA MUHALEFETE DESTEK VERDİ



Ak Parti’nin Almanya’daki Türk seçmen için hazırladığı ve sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya dahi Almanya Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti.Ancak Almanya başta HDP olmak üzere diğer siyasilere desteğini sürdürdü. Muhalefetin seçim çalışmalarına hem izin verildi hem de destek olundu.



ÇİFTE STANDARTIN SON ÖRNEĞİ



Geçtiğimiz Cumartesi günü Berlin’de CHP konvoyuna Alman polisleri eskortluk ederken görüntülenmişti, İP ve HDP’lilerin de seçim propagandaları için miting alanları tahsis edilmişti. Berlin’de Demirtaş için toplanan firari Can Dündar ve Türkiye düşmanı Alman milletvekili Cem Özdemir’in bu son etkinliği ise Almanya’daki çifte standardın son örneği olarak kayıtlara geçti.



