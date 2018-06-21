21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda.

Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar.

KANDİL'DE LİDER KADROSUNA DÜZENLENEN OPERASYON

Bunların yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi, önemli ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz, detaylar zamanla ortaya çıkacak.

ABD İLE İLİŞKİLER

Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir.

Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez. Çünkü Türkiye, NATO’nun köklü bir ülkesi, ABD’den sonra en güçlü ülkesi.

NATO içinde böyle bir çelişki, çatışma ortamı NATO’nun bölgedeki etkinliğini, gücünü de önemli ölçüde olumsuz etkiler.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİ

Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adayı olarak bu vaatleri veriyorsa, bir yandan da 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorsa, bunları yapma şansı yok. Açsın seçim beyannamelerine baksın. Bilmiyor, çünkü seçim beyannamesini parti başkanı açıklıyor. Orada cumhurbaşkanının temsili makam olduğu yazıyor. Temsili makam olan cumhurbaşkanı nasıl bu işleri yapacak. İkisinden biri yanlış. Ya parlamenter sisteme dönme iddiası yanlış, yahut da söylenen bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleşme şansı yok.

"İZMİR'E DAHA ÇOK ZAMAN AYIRACAĞIM"

Ben bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım, bundan sonra da böyle bir talip olma durumum yok. Partim ne gerekiyorsa, nasıl bir görev veriyorsa ben o görevi büyük bir aşkla yaparım. Milletimizin vereceği her tür sorumluluğu yaparım. İzmir benim seçim bölgem, İzmir’den milletvekili adayıyım. İzmirliler tekrar bana güvenlerini gösterirse birinci derecedeki işim İzmir’e daha çok zaman ayırmak.

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