21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'e 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasının resmen onaylandığını bildirdi.
Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek
Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek

 

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, geçen ay  kredi talebinde bulunan Arjantin’e 50 milyar dolarlık kredi açılmasını öngören 3  yıllık stand-by anlaşmasını onayladı.   

Açıklamada, anlaşma çerçevesinde Arjantin hükümetine, ilk aşamada  yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı  bildirildi.  

Geri kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF  Yönetim Kurulu’nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla  serbest bırakılacağı kaydedildi. 

Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını ödemesine imkan  tanıyacak anlaşma, IMF heyeti ile Arjantin hükümeti tarafından gerçekleştirilen  müzakereler sonucunda bu ayın başında son halini almıştı.  

Arjantin hükümetinin IMF’den kredi talebinde bulunmasında, pesonun bu  yıl dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetmesi belirleyici  olmuştu. 

Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art  arda faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkarmıştı.  

  
Stand-by anlaşması nedir?  

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla  yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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