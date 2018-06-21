21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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İki F-35 teslime hazır

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F-35’in ABD’deki ana üreticisi Lockheed Martin, iki F-35 savaş uçağını bugün Türkiye’ye teslim edecek. F-35 müşterek taaruz uçağı projesinde Türkiye 100 tane F-35 alımı planlıyor.
İki F-35 teslime hazır
İki F-35 teslime hazır İki F-35 teslime hazır İki F-35 teslime hazır

 

ABD Senatosu’nun Türkiye’ye yönelik kararına tepkiler sürerken F-35’in ABD’deki ana üreticisi Lockheed Martin, Fort Worth’daki tesislerinde iki F-35 savaş uçağını Türkiye’ye bugün teslim ediyor.  Lockheed Martin firması dün tören için Türkiye’den davet ettiği gazetecilere Fort Worth’daki tesislerinde yaklaşık 3 saatlik tanıtım turu yaptı. Tesiste, ülke olarak dokuz ortaktan biri olduğumuz ve Türk şirketlerin de bazı bölümlerini yaptığı F35 programının genel tanıtımı ve son durumu anlatıldı.

TÜRK GAZETECİLERE TANITIM

F-35 üretim hattı turunun da yapıldığı tesis tanıtımında uçaklara yapılan son rötuşlar da gösterildi. Turda başta orta gövde, iniş takımları olmak üzere Türkiye’den gelen parçalar da gösterildi. 

Turda en çok ilgi çeken kısımlardan biri de F-35 kokpit simülatörü oldu. Gazeteciler uçağın kokpitine binerek genel anlamda iç sistemi gördü.

Ayrıca tesiste Türk gazeteciler bir F-35 pilotu ile öğle yemeği de yedi.

Bugün aynı tesiste yapılacak tören ile iki adet F-35 Türkiye’ye teslim edilecek. Ancak ilk iki F-35A’nın Türkiye’ye getirilerek konuşlanması ise 2019 sonunu bulacak. Bu süre zarfında pilotlara eğitim verilecek.

F-35 müşterek taaruz uçağı projesinde Türkiye 100 tane F-35 alımı planlıyor.

Turda Türkiye’nin alacağı 3. ve 4. uçakların kanat yapımını da gördük.

ABD Senatosu kararının tartışmaları sürürken proje kapsamında tedarik edilecek uçakların Kasım 2019’dan itibaren Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılması planlanıyor. Tesiste verilen bilgiye göre, bir adet F-35 uçağı 36 ayda bitiriliyor. Şuna kadar da 300 tane F-35 değişik ülkelere teslim edilmiş ve 3 bin sipariş olmuş.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Hava Kuvvetlerin’in yeteneklerini artıracak olan F-35, envanterdeki ilk 5. Nesil Savaş Uçağı olacak.

Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak.

F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetleri’nin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

F-35’e yurt içi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetleri’nin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.

ÜSTÜN DONANIM

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri gerçekleştirebiliyor.

Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35’in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor. F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor. Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor. F-35’lerin menzili de versiyonlarına göre farklılıklar gösteriyor. Uçağın maksimum menzili F-35A’da 2 bin 200, F-35B’de bin 667, F-35C’de 2 bin 593 kilometreyi buluyor. Yeni nesil savaş uçağı, 15,67 metre uzunluğa, 4,33 metre yüksekliğe, 10,65 metre kanat açıklığına, 42,7 metrekare kanat alanına sahip bulunuyor. Boş ağırlığı F-35A’da 13 bin 170, F-35B’de 14 bin 588, F-35C’de 14 bin 547 kilograma karşılık geliyor. Yüklü ağırlığı 22 bin 470, azami kalkış ağırlığı 31 bin 800 kilogram olan uçak, 1,6+ mach (saatte bin 932 kilometre) azami hıza, 60 bin feet (18 bin 288 metre) azami irtifaya çıkabiliyor. Avcı/savaş uçağı F35, havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler, gemi savar füzeleri atabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

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