İnce'den skandal savunma!

CHP'nin adayı Muharrem İnce, daha önce sahibi olduğu dershanede 11 öğretmenin sigorta primlerini ödemediği ve teftişe gelen müfettişi tehdit ettiği olayla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. İnce, olayı 'trafik cezası gibi bir şey' şeklinde niteledi.

Sahibi olduğu dershanede 11 öğretmeni çalıştırıp sigorta primlerini ödemeyen, gelen müfettişleri tehdit eden ve konuyla ilgili ağır cezalara çarptırılan Muharrem İnce, Mersin mitinginde skandal bir çıkış yaptı.

SKANDAL BENZETME: TRAFİK CEZASI GİBİ BİR ŞEY

Sigorta primlerini ödemediği öğretmenlerin emeklerini gasp eden ve büyük bir haksızlığa imza atan Muharrem İnce, aldığı ağır para cezasını da akıl almaz şekilde "trafik cezası"na benzetti.

ÖĞRETMENLERİN HAKKINI GASPETMİŞ, VERDİĞİ CEVAP: SANA NE?

Muharrem İnce, bu olayı dillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "sana ne" şeklinde yanıt verdi.

İnce konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gitmişler 25 sene önce bir dershanenin ortağıyım 'Vay prim ödedi mi? Ödemedi mi? Ceza kesildi mi? Kesildi. Cezayı ödemiş miyim? Ödemişim. Sana ne? Trafik cezası gibi bir şey. Ne olmuş yani.