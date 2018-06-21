21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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ABD'yi tamamen ele geçirdiler!

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ABD'yi tamamen ele geçirdiler!
ABD, dış politikasını tamamen İsrail emrine verdi. Trump yönetimi, İsrail’in Filistin’deki işgal ve katliamlarını eleştiren BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrıldı.
ABD'yi tamamen ele geçirdiler! ABD'yi tamamen ele geçirdiler! ABD'yi tamamen ele geçirdiler!

 

ABD, İsrail’e hak ve hukuk uyarısı yapan BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrıldı. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrıldığını açıklayarak, “Bu konsey ismine layık değil” dedi. Haley ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdu.

HALEY’İN HUKUK ALERJİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa ABD’nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Haley, “Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var” dedi. Haley ayrıca, konseyin bünyesi içerisinde yapacağı yenilikler sonrasında ABD’nin tekrar katılabileceğini kaydetti.

LOBİNİN BAKANI KONUŞTU

İsrail lobisinin Washington’daki adamı olarak bilinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise konseyin insan hakları ihlallerini savunma noktasında “yetersiz” olduğunu ileri sürdü. Konseyin “insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını” iddia eden Pompeo, İsrail’e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin “iki yüzlülük olduğunu” savundu.

UNESCO’DAN DA ÇEKİLDİ

ABD, Birleşmiş Milletler sistemi içindeki UNESCO’yu da İsrail adına terk etti. ABD 12 Kasım 2017’de “İsrail karşıtı tutumu” ve “yapısal reform ihtiyacı”nedeniyle UNESCO’dan ayrıldığını duyurdu.

KUDÜS’Ü İLHAK KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıyarak işgali meşrulaştırma yönünde adım attı. ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliği Kudüs’e taşındı.

İRAN’LA ANLAŞMA İPTAL

İran ile Batılı ülkelerin vardığı nükleer anlaşmaya en sert karşı çıkan ülke, nükleer füze üreticisi de olan İsrail’di. ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildi ve İran’a yönelik yaptırımları yürürlüğe soktu.

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