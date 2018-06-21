Kandil'de ilk aşama tamam!

Şırnak ve Siirt’te önceki gün şehit düşen askerleri daha toprağa vermeden, dün sabah da Hakkari’den acı haber geldi. Dün 10.30 sularında Çukurca’nın Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkiinden PKK’lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) ile Balıkesirli Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit düştü, bir asker de yaralandı. Acı haberi alan aileler gözyaşlarına boğuldu, şehit Baytekin’in AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin’in yeğeni olduğu öğrenildi. Şehitler bugün memleketlerinde toprağa verilecek.

Hendek teröründe amacına ulaşamayan, Afrin’de hezimete uğrayan, son operasyonlarla birlikte Kandil’i kaybedeceğini anlayan terör örgütü PKK, yeni taktiklere başvuruyor. Son bir haftadır Hakkari ve Şırnak bölgesinde yaşanan hareketlenmenin, PKK’nın son çırpınışları olduğu belirtiliyor. İçeride ve sınır ötesinde başını bile kıpırdatamayan teröristler, Afrin’de gizlenmek için başvurdukları sivil kıyafetlerle sızma yöntemini devreye soktu.

İHA’LARDAN KAÇIŞ YOK

PKK’lı teröristler sivil kıyafetlerle de olsa İHA ve SİHA’lardan kaçamıyor. İHA’larla tespit edilen terörist unsurlar SİHA’lar, savaş uçakları ve komandoların etkili operasyonlarıyla etkisiz hale getiriliyor. Terörist örgüt sivil sızma taktiğini son olarak Afrin’de uygulamış, bu yöntemle sivil halk arasına gizlenerek Mehmetçiğe tuzak kurma çabasına girişmişti. Bunun yanı sıra Batılı ülkelere de Türk askerinin sivilleri vurduğu propagandası yapılmıştı.

İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Hedefin Kandil olarak belirlendiği Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ise ilk aşama tamamlandı. Bölgede yaklaşık 35 kilometre derinlikte kontrolü sağlayan TSK, bir yandan yeni gözetleme alanları ve üs bölgeleri oluştururken diğer taraftan da ikinci ve üçüncü aşama için bölgeye askeri ve lojistik yığınak yapıyor. İstihbarat unsurları da PKK’nın sözde lider kadrosunun peşine düştü. Örgüt elebaşlarının İran tarafına geçtiği iddiası üzerine bu ülkeyle diplomatik temasa ağırlık verildi.

KARAÇOK ÖNE ÇIKIYOR

PKK ile mücadele sadece Kandil’le sınırlı tutulmuyor. Irak’ın kuzeyinde Mahmur ve Sincar bölgeleri, Suriye’nin kuzeyinde ise Münbiç ve Fırat’ın doğusunu da gözardı etmeyecek şekilde kapsamlı olarak planlamalar yapılıyor. Bu doğrultuda Mahmur ve Sincar’ın yanı sıra Suriye-Irak sınırındaki Karaçok da öne çıkıyor. Karaçok’ta halen ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği silah ve mühimmat depolarının yanı sıra 450’ye yakın PKK’lı teröristin bulunduğu belirtiliyor.