Akkuyu'da casus var! Rus yöneticiye 20 yıl hapis

Rusya güvenlik servisi (FSB) inisiyatifiyle devlet kontrolündeki en büyük elektrik dağıtım şirketi “İnter RAO” yöneticilerinden Karina Tsurkan başka bir ülke adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Moldova cumhuriyeti kökenli İnter RAO şirketi yönetici ve hissedarlarından Karina Tsurkan’ın tutuklandığı daha geçtiğimiz Cuma günü basına sızmıştı. Ancak isim çakışması söz konusu olabileceği için haber teyit edilmemişti. Varsayımlar kadının baba ismi Valeryevna kısmının da Çarşamba günü kesinleşmesi üzerine casusluk suçlamasıyla tutuklanan kişinin gerçekten Karina Tsurkan olduğu kesinleşmiş oldu.



Moskova’daki Lefortovo cezaevinde tutulan ve ilk duruşmaya çıkmayı bekleyen Karina Tsurkan hakkında çalıştığı şirket RAO da açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada tutuklu yöneticinin bir süreden beri yıllık izinde sayıldığı ve şahsi etrafında cereyan eden tatsız olayların şirket dışında yaşandığı vurgusu yapıldı.



Bu arada Tsurkan’ın neyle suçlandığı da ortaya çıktı. Rus TASS ajansına bilgi veren bir savcılık görevlisi Tsurkan’ın Romanya gizli servisiyle işbirliği yaparak Rusya’ya ait devlet sırrı sayılan bilgileri sızdırdığını söyledi. Rusya ceza yasası 276’cu maddesi uyarınca görülecek davada kadın yönetici hakkında 10 ila 20 yıl arasında hasis cezası talep edilecek.



AKKUYU PROJESİNDE DE YER ALMIŞTI



Rusya’da Romanya adına casusluk yapmakla suçlanan Karina Tsurkan, Türkiye’de Rusya tarafından inşa edilmeye başlanan ilk nükleer santral Akkuyu yönetiminde de yer almıştı.



Rosatom yanı sıra İnter RAO şirketi de ileride santralde üretilecek elektriğin satıcısı olarak ortaklardan biri olduğu için Akkuyu yönetimine bu şirketten de temsilci atanmıştı. Böylece Karina Tsurkan 2017 yılına kadar Akkuyu yönetim kurulunda görev yapmış oldu. 2017 Şubat ayında Tsurkan’ın yerini Türkiye’den Hasan Cüneyt Zapsu aldı.