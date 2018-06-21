Belçika’da oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında fotoğraf yayınlayan Şengül E. dün İzmir'de gözaltına alınmıştı.
İfadesi alınmak üzere dün Ankara’ya getirilen Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Türkiye'nin konuştuğu kadın için karar!
İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Türkiye'nin konuştuğu kadın için karar!İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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