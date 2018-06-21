21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi

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Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi
Cezayir'de öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için lise bitirme sınavları sırasında tüm ülkede internet erişimi bir saat süreyle tamamen kesildi.
Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi

 

Uygulamanın 20-25 Haziran arasındaki lise bitirme sınavları sırasında süreceği açıklandı.

Karar, 2016'daki sınavlarda yaygın olarak kopya çekilmesi, sınavdan önce soruların sızdırıldığının ortaya çıkması üzerine alındı.

Yalnızca sabit hatlar değil ülkedeki mobil hatlara da internet erişimi durduruldu.

Geçen yıl hükümet, internet servis sağlayıcılarından sosyal medyaya erişimini durdurmasını istemiş, ancak bu konuda zorunluluk getirilmemişti.

Eğitim Bakanı Nouria Benghabrit Cezayir'de yayımlanan Annahar gazetesine sınav sezonunda Facebook'un tüm ülkede engelleneceğini söyledi.

Bu kararı isteyerek almadıklarını söyleyen Bakan, "Ama muhtemel sızmalar karşısında elimiz kolumuz bağlı bekleyemezdik" dedi.

MATBAALARA SİNYAL BOZUCU KONULDU

Kopya çekilmesini önlemeye yönelik önlemler kapsamında ülke genelindeki 2 bin sınav salonuna öğrencilerin ve personelin internet erişimi olan elektronik cihazlar getirmesi yasaklandı, girişlere metal dedektörler konuldu.

Sınav sorularının basıldığı matbaalara kameralar ve cep telefonu sinyallerini bozan cihazlar konuldu. 

Sınava 700 binden fazla öğrenci katılıyor.

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