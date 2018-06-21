21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme

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Usta gazeteci Savaş Ay’ın vefatı sonrası çocukları arasında baş gösteren miras davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme
Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme

5 yıl önce hayatını kaybeden Gazeteci Savaş Ay, açıklanan vasiyetnamesinde, tüm mal varlığını oğlu Can Ay’a (40) bıraktı. 2001 tarihli vasiyetname, Ay’ın vefatı sonrası dava konusu oldu.

İPTAL ETTİRMİŞTİ

Savaş Ay’ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay (20), mirasın, üvey kardeşi Can Ay’a bırakılmasına ilişkin vasiyetnamenin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Sanem Dolun Ay’ın açtığı davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, Bakırköy 25. Noterliği tarafından 30 Kasım 2001 tarihinde hazırlanan vasiyetnamenin iptali yönünde karar verdi.

YARGITAY ONADI

Bu karar temyiz edildi. Edinilen bilgilere göre, temyiz incelemesine bakan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Onama kararı ile birlikte, Ay’ın mirası üvey kardeşler arasında bölüşülecek.

GERİDE KALAN VARLIKLAR

Dava dosyasına göre vasiyetnamede Savaş Ay’ın mirası şöyle: Beşiktaş Levent’te 16 bin 105 metrekare yüzölçümlü 12 blok 322 bağımsız bölümlü kargir apartmanın D blokta yer alan dubleks mesken. Muğla ili Bodrum ilçesi Kızılağaç Köyü Torba Dingilbükü mevkiinde 895 metrekarelik arsa üzerindeki 1/3 arsa paylı dubleks mesken. Muğla Bodrum İslamhaneleri Köyü mevkiinde dubleks mesken. İstanbul Fatih’te iki daire. Saat Film Yayıncılık Eğitim Organizasyon Turizm Sanayi Ltd.Şti’nde yüzde 51’lik hisse.1995 model cip. İki adet deniz motoru. Banka ve finans kuruluşlarında döviz, TL ve mevduat, fon hesapları…

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