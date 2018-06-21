21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Seçime 3 gün kala son anket!

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Seçime 3 gün kala son anket!
ORC Araştırma, seçimlere 3 gün kala seçmenin nabzını tutan anketi yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda yüzde 52,7 oy olacak. Partilerin yarışında ise MHP, HDP'yi geçemiyor.
Seçime 3 gün kala son anket! Seçime 3 gün kala son anket! Seçime 3 gün kala son anket!

ORC Araşturma'nın 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacak. 

Ankete göre Cumhurbaşkanlığında:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7

Muharrem İnce: Yüzde 29.2

Meral Akşener: Yüzde 8.6

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

CUMHUR İTTİFAKI: YÜZDE 54,7 - HDP, MHP'Yİ GEÇİYOR

Ankete göre partiler kıyasıya yarış içerisinde.

Partilerin yarışında son durum şöyle:

AK Parti: Yüzde 44,2 

CHP: 24,5

HDP: 11,9

MHP: 10,5

İyi Parti: 7.4

SP: 0,9

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