Başbakan'dan kritik İran açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım Kandil Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İran ile bu konuda aramızda bir sorun söz konusu değil." dedi.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları:

- Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.

- (Soğan ve patates fiyatlarındaki artış) Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.

- Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam.

KANDİL OPERASYONU

- Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor.

- (Kandil) Zaman zaman hava harekatlarıyla oraları dağıtıyoruz, bombalıyoruz. Bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçiyorlar, oradan sıkışınca Irak tarafına geçiyorlar. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık.

- (Kandil'e operasyon) Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın.

- (Kandil'e operasyon) İran ile bu konuda aramızda bir sorun söz konusu değil

ABD'YE GÜVEN DİBE VURDU

- Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette, yani yüzde 20'den az. Yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın yüzde 20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz, Amerika.

- (ABD ile) Münbiç'te bir iş birliği başlattık. Bu güzel bir gelişme. Aksi halde daha gergin, sıcak bir karşılaşma olabilirdi."

- (Millet İttifakı) Bunların ittifakının bir resmi ortakları var, bir de gizli ortakları var. Resmi ortaklar belli. Gizli ortakları söylemiyorlar, gizli ortakları da HDP.

- Kürtlerin devleti var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bayrağımız ay yıldızlı bayrağımızdır. Renginde hem Kürt kardeşimizin hem Türk kardeşimizin kanı var. Onun için hiç kimse hadsizlik edip ülkemiz için plan yapmasın.

- Emperyal güçler güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Bunda amaç Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin bölgedeki etkin politikasını ortadan kaldırmak, bölgede sömürülen mazlum ve masum milletlerin uyanışını geciktirmek. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı ve canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar.

(Başbakanlık görevinin sona ermesi) Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bazıları koltuk kapmak için on takla atıyor, kendini paralıyor, ben koltuğu teslim etmek için aynısını yapıyorum."