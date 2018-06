Selçuk İnan kalıyor ama maaşı...

Galatasaray'da yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanan Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilmesi gündemde...



Yerli futbolcularda Türk Lirası ile ödeme sistemine gitmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun indirimi kabul etmesi halinde mukavele süresini uzatmayı hedefliyor.



Bugünkü kura göre Selçuk'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı ve 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2019'dan 2020'ye uzatılacağı bildirildi.



Selçuk İnan: "Galatasaray'ın menfaatleri için ne gerekiyorsa yaparım"



Hayatının her anında Galatasaray'ın olacağını aktaran Selçuk İnan, şampiyonluk sonrası HaberTürk'e verdiği röportajda, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak. Bir yıl daha sözleşmem var ama bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez. 'Kal' derlerse kalırız, 'git' derlerse gideriz. Galatasaray'ın olduğu her yerde ben olurum. İlerleyen dönemde Galatasaray'da farklı bir pozisyonda yer almak gibi bir hedefim var. Her zaman futbolun içinde olacağım. Futbolun içinde olduğum sürece de Galatasaray menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtmişti.