21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Ozan Tufan La Liga yolcusu!

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Ozan Tufan La Liga yolcusu!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Ozan Tufan La Liga yolcusu! Ozan Tufan La Liga yolcusu! Ozan Tufan La Liga yolcusu!


2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR, SATILACAK

Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti F.Bahçe'yle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın Girona'ya satılması bekleniyor.
 

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