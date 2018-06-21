2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine koyuldu.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR, SATILACAK
Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti F.Bahçe'yle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın Girona'ya satılması bekleniyor.
21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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Ozan Tufan La Liga yolcusu!
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