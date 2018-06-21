Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG'li teröristlerin 4 Temmuz'da çekilmeye başlayacağını açıkladı.
SİLAHLARI TOPLAYACAK OLAN ABD'DİR
Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasında varılan mutabakata göre YPG'lilerin Suriye'nin kuzeyinden tamamen ayrılması gerektiğini söyledi. ABD'nin YPG'lilere verdiği binlerce TIR silahı değerlendiren Dışişleri Bakanı, "Silahları toplayacak olan ABD'dir" dedi.
F-35 AÇIKLAMASI
Çavuşoğlu, bugün Türkiye'ye teslimatı yapılacak F-35 savaş uçakları için düzenlenecek törene Savunma Sanayi Müsteşarı'nın katılacağı bilgisini verdi: "Hiçbir değişiklik yok. Türkiye davet edildi. Uçak teslimatı yapılacak. Ondan sonra 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak. Bunlar önceki takvim çerçevesinde yapılan şeyler."