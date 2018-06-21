21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 30°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.671 0.13
  • Altın: 193,181 0.13
  • Dolar: 4,7518 0.30
  • Euro: 5,4865 -0.08

Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor

»
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmanın hayata geçtiğini ve teröristlerin 4 Temmuz'da Menbiç'ten ayrılacağını duyurdu.
Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor
Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyor

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG'li teröristlerin 4 Temmuz'da çekilmeye başlayacağını açıkladı.


SİLAHLARI TOPLAYACAK OLAN ABD'DİR

Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasında varılan mutabakata göre YPG'lilerin Suriye'nin kuzeyinden tamamen ayrılması gerektiğini söyledi. ABD'nin YPG'lilere verdiği binlerce TIR silahı değerlendiren Dışişleri Bakanı, "Silahları toplayacak olan ABD'dir" dedi.

F-35 AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'ye teslimatı yapılacak F-35 savaş uçakları için düzenlenecek törene Savunma Sanayi Müsteşarı'nın katılacağı bilgisini verdi: "Hiçbir değişiklik yok. Türkiye davet edildi. Uçak teslimatı yapılacak. Ondan sonra 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak. Bunlar önceki takvim çerçevesinde yapılan şeyler."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Leyla'nın ailesini yıkan telefon: Başınız sağolsunLeyla'nın ailesini yıkan telefon: Başınız sağolsunAğrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla’nın amcasına gelen bir 'Leyla elimizde, başınız sağolsun' telefonu ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Türkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyorTürkiye tarih verdi! YPG'liler çekiliyorDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmanın hayata geçtiğini ve teröristlerin 4 Temmuz'da Menbiç'ten ayrılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı!İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı!İstanbul Valiliği, yarın ve cumartesi günü partilerin yoğun propaganda faaliyetleri olacağını belirterek trafik uyarısında bulundu.
Sosyal medya teröristlerine operasyon!Sosyal medya teröristlerine operasyon!Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan'dan kritik İran açıklaması!Başbakan'dan kritik İran açıklaması!Başbakan Binali Yıldırım Kandil Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İran ile bu konuda aramızda bir sorun söz konusu değil." dedi.
Seçime 3 gün kala son anket!Seçime 3 gün kala son anket!ORC Araştırma, seçimlere 3 gün kala seçmenin nabzını tutan anketi yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda yüzde 52,7 oy olacak. Partilerin yarışında ise MHP, HDP'yi geçemiyor.
  • Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme21 Haziran 2018 Perşembe 11:24
  • Seçmene "geçici kimlik belgesi" kolaylığı!21 Haziran 2018 Perşembe 11:22
  • Korkutan uyarı! 100 bin kişi ölebilir21 Haziran 2018 Perşembe 10:45
  • Türkiye'nin konuştuğu kadın için karar!21 Haziran 2018 Perşembe 10:25
  • Eğlence mekanında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı21 Haziran 2018 Perşembe 10:12
  • Akkuyu'da casus var! Rus yöneticiye 20 yıl hapis21 Haziran 2018 Perşembe 09:48
  • Komandolar İran'a ilerliyor21 Haziran 2018 Perşembe 09:37
  • Tutuklanan vinç operatörünün ifadesi ortaya çıktı21 Haziran 2018 Perşembe 09:02
  • Malatya'da deprem21 Haziran 2018 Perşembe 06:59
  • Kandil'de ilk aşama tamam!21 Haziran 2018 Perşembe 06:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri