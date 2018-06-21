Valilikten yapılan açıklamada, "24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ilimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir. Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.
21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı!
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