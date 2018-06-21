Leyla'nın ailesini yıkan telefon: Başınız sağolsun

Ağrı´nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan LeylaAydemir´in bulunması için 7'nci günde çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Ailenin isteği üzerine Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen özel ekip de uçakla Ağrı'ya geldi. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, bugün çalışmalara başlayacak olan özel ekipten umutlu olduklarını söyledi. Bezirhane köyünün 25-30 hane olmasına rağmen bir hane gibi olduğunu belirten Aydemir, "Köydeki evler aranmadı. Aranıp, aranmamasına güvenlik güçleri karar verir. Bir köyüz ama bizler bir aile gibiyiz. Ancak bu saatten sonra babama da güvenmem. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin başlatacağı çalışmalardan ümitliyiz. Çünkü bu ekip, Kayseri'de, 2009 yılında Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haberalınamayan 3 çocuğun olayını aydınlatmıştı" diye konuştu.

LEYLA'NIN BABASI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kayseri’de, 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay isimli çocukların kaybolması olayını hatırlatarak kurulan özel ekibe değinen Nihat Aydemir, “Özel ekibe de sesleniyorum. Onlar da bize yardım etsin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanım bize yardım etsin. Benim çocuğumu bulalım. Çok perişanız. Özel ekibin gelmesini istiyorum. Bize yardım etsinler” diye konuşmuştu.

ÇOCUKLAR TEDİRGİN

Leyla’nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla’nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanından uzağa ayrılamaz oldu. Çocuklar, “O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.



BABA MEDYUMA GİTTİ



Leyla’nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, “Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Kızım kaçırıldı. Dün Kars’a gittim. Bir hocayla görüştüm. Hoca (medyum) bana kızımızın yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.” dedi.



AMCASINA GELEN TELEFON: "LEYLA ELİMİZDE... BAŞINIZ SAĞOLSUN”



Öte yandan bugün Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Leyla’nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.

İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, “Gizli numaradan bir kadın aradı. Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi. Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı” diye konuştu.

Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı.