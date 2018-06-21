YSK'nin Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı ekstra tedbirlerin alınması gündeme geldi.
Bu kapsamda, YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.
Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nin mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak. Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.
21 Haziran 2018 Perşembe7 Şevval 1439
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YSK'dan elektrik kesintisine önlem!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde enerji kesintisi yaşanmaması için önlem aldı.
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