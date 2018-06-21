Başkent’te gazi ve kardeşine çirkin saldırı

Ankara’da esnaflık yapan terörle mücadele gazisi ve kardeşi 52 TL’lik para hesabı yüzünden tartışma yaşadığı kişilerce ölesiye darp edildi.

Mamak’ta Kazım Orbay Mahallesi 339. Sokak üzerinde bulunan bakkal dükkanını işleten terörle mücadele gazisi 42 yaşındaki Rıza Özğan ve kardeşi 32 yaşındaki Cumhur Özğan, 16 Haziran Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında dükkanlarına gelen baba-oğul Muzaffer A. ve Yusuf A.’nın 52 TL’lik hesaba itiraz etmesi sonucu, şahıslarla münakaşaya girdi.



İHA'nın haberine göre, tutarı defalarca hesapladığı halde yine aynı sonucun çıktığını ama müşterileri bir türlü ikna edemediğini belirten Cumhur Özğan, şahısların tehditler savurmaya başladığını söyledi. Gerilimin kısa sürede artması sonucu, taraflar arasında arbede yaşandı. Ağabeyi Rıza’nın olayı sonlandırmak için müdahale etmeye kalkıştığı anda müşterilerin yakınlarının da kavgaya müdahil olduğunu söyleyen Özğan, yaklaşık 10 kişi tarafından ölesiye darp edildiklerini ifade etti.

“BİR TERÖR MAĞDURU DA BURADA OLDUK"

Terörle mücadele gazisi olduğunu belirttiği halde saldırganların hışmına uğradığını ifade eden Rıza Özğan, “Bana arkadan öyle bir vurmuşlar ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Oraya yıkılmışım ve ondan sonra da beni tekmelemişler. Ambulans gelmiş götürmüş, hiçbir şeyden haberim yok. Çenemde kırıklar var, ameliyat olacağım ayın 28’inde. Kafada var, büyük yaralar. Güneydoğu gazisiydim, malul sayılmayan gazilerden. Burada da aynı şeye uğradık. Yaşadığımızın terörden hiç farkı yok. Bir terör mağduru da burada olduk” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü yaşanan kavganın sadece 52 TL’lik bir hesap yüzünden çıktığını vurgulayan Cumhur Özğan, “Saat 16.25’te müşteri olarak gelen bir şahıs alış veriş yaptı. 52 TL tutarında alış veriş yaptı ve gitti. Aradan bir, iki dakika sonra geri geldi. ‘Hesapta bir yanlışlık mı var?’ dedi. Malzemeleri bir daha hesapladık, aynı 52 TL çıktı. Dedim ‘Bir daha yapalım hesabı belki yanlış olmuştur’ diye. O sırada ağabeyim geldi, kapının girişinde bekliyordu. Müşteri, ‘Bu hesap yanlış çıksaydı zaten, yakardım burayı. Bundan sonraki yapacağım alışverişte yanlış çıkarsa yine aynısı olur, bunu bilesiniz’ dedi. ‘Benim kim olduğumuzu biliyor musunuz?’ diyerek tehditkar konuşmalarla hep tahrik etti” açıklamasında bulundu.

Saldırgan şahıstan kurtulmaya çalışırken sokaktan gelen 3 yabancının daha olaya müdahil olduğunu aktaran Özğan, “Onu savuşturmak isterken arkadan 3 kişi daha geldi, ben de kapının girişine çıktım o sırada. Baktım ağabeyime arkadan vurmaya başladı. Bir tane sakallı vardı onu tanımıyorum, onun yanında 5 kişi daha var ki zaten görüntülerde de var. Şahısların bir kaçını tanıyorum. Dükkanın yan tarafında oturuyorlar. Ağabeyim arkadan aldığı darbeyle yüz üstü yere düşerken, karşıdan gelen kişi çenesine tekme vurdu. Ağabeyim orada hareketsiz kaskatı kaldı. Görüntülerde de var, ne kavgaya girdi, ne kimseye vurdu. Ben ağabeyime bakarken de 6 kişi bana saldırdı. Bir baktım sağıma soluma bayanlar bile vurmaya başlıyordu” dedi.

20 yıl önce terörle mücadele operasyonunda gazi olmuştu

Güneydoğu’da askerlik vazifesini yaparken, çıktığı bir operasyonda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi olduğunu aktaran Rıza Özğan, “Operasyona çıkmıştık. Sabah saat 08.00 sularında çıkan, 16-17 saat süren bir çatışmaydı. 1 şehidimiz, 2 yaralımız vardı. Oradan işte sol elmacık kemiğimde şarapnel parçası var, alnımda, sağ kolumda ve sol kasığımda var. Bunlarda oranın, terörün hatıraları. Onlarla yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polise müracaatta bulunduklarını belirten Özğan kardeşler, bu onur kırıcı olayın takipçisi olacaklarını belirtti.