22 Haziran 2018 Cuma7 Şevval 1439
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Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı!

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Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı!
Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Havalimanında bir konuşma yapan Erdoğan, 'burası tamamlandığında dünyanın 1 numarası olacağız' dedi.
Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı! Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı! Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı!

Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı.

Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.

HAVALİMANINDA İLK MESAJLAR: DÜNYANIN 1 NUMARASI OLACAĞIZ

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız.

29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız, malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı ilk üç havalimanında biri olacak.

Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak. Ve bununla 1 numara olacağız.

İnşallah havalimanımız prestijimiz olmasının yanında markamız da olacak. Bu kolay bir yatırım olmadı. Kolay bir süreç olmadı. Ne tür zorluklardan geçildiğini gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik ve beraberlikle bugünlere vardık.

Artık 29 Ekim'i inşallah kovalıyoruz. Ve 29 Ekim'le birlikte diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürüldüğünü göreceğiz.

Malum bu akşam, buradan aynı zamanda ATV- A Haber ortak yayınıyla da milletimize seslenme fırsatımız olacak.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağolun var olun.

ERDOĞAN'DAN KOKPİTTE İLK SÖZLER: MUHTEŞEM!

Erdoğan, uçağın kokpitinden yaptığı ilk açıklamada ise, "muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

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