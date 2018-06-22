22 Haziran 2018 Cuma7 Şevval 1439
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Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.
Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı
Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV - A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan konularını değerlendirdi.

Üçüncü havalimanından gerçekleştirilen yayında, Erdoğan yeni havalimanıyla ilgili detayları anlattı.

Erdoğan şöyle konuştu:

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI: KOLAY BİR ESER DEĞİL

Heyecan doluyuz coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasal bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor.

100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Bu havalimanı açıldığında burada 100 bin insan istidamı gerçekleştirilecek.

HAVALİMANININ İSMİ NE OLACAK?

İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız.

"BUNLAR HİÇBİR ZAMAN YATIRIM TARAFTARI OLMAZ"

Dünyada siyasi tarihe baktığımızda özellikle bu komünist rejim heveslileri hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmaz. Sabiha Gökçen'i bizden öncekiler yaptı ama işletemediler. Sabiha Gökçen'i biz işlettik ama sonra ihtiyaçlara cevap veremez oldu. Sabiha Gökçen'e de yeni bir pist daha yapıyoruz. Şuan bu yeni havalimanında 32 bin kişi istihdam ediliyor.

ABD'NİN F-35'LERİN TESLİMATINI ENGELLEME ÇABASI

Şuana kadar kararlığımız neyse bunu gösteririz. Daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale geliriz. 4.5 ton ağırlığında bir uçak ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bunları aşacağız.

Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası medar-ı iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin.

KANDİL HAREKATI

Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi.

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