Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber - ATV ortak canlı yayınında, ayağa kalkıp ekran başına geçerek yeni sistemi anlattı.
Erdoğan bu sırada, bakanlık sayısının 16'ya düşürüleceğini belirterek, yeni bakanlıkların isimlerini tek tek açıkladı.
Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre yeni bakanlıklar şu şekilde olacak:
1. Adalet Bakanığı
2. İçişleri Bakanlığı
3. Milli Savunma Bakanlığı
4. Milli Eğitim Bakanlığı
5. Sağlık Bakanlığı
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
8. Kültür ve Turizm Bakanlığı
9. Gençlik ve Spor Bakanlığı
10. Hazine ve Maliye Bakanlığı
11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
12. Dışişleri Bakanlığı
13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
14. Tarım ve Orman Bakanlığı
15. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
16. Ticaret Bakanlığı