22 Haziran 2018 Cuma7 Şevval 1439
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Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı

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Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni sistemi anlatırken, bakanlık sayısının 16'ya indirileceğini duyurarak, yeni bakanlıkları tek tek açıkladı.
Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı Erdoğan yeni bakanlıkları açıkladı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber - ATV ortak canlı yayınında, ayağa kalkıp ekran başına geçerek yeni sistemi anlattı.

Erdoğan bu sırada, bakanlık sayısının 16'ya düşürüleceğini belirterek, yeni bakanlıkların isimlerini tek tek açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre yeni bakanlıklar şu şekilde olacak:

1. Adalet Bakanığı

2. İçişleri Bakanlığı

3. Milli Savunma Bakanlığı

4. Milli Eğitim Bakanlığı

5. Sağlık Bakanlığı

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8. Kültür ve Turizm Bakanlığı

9. Gençlik ve Spor Bakanlığı

10. Hazine ve Maliye Bakanlığı

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

12. Dışişleri Bakanlığı

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

14. Tarım ve Orman Bakanlığı

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

16. Ticaret Bakanlığı

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