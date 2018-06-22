TMSF bitmeyen 9 projeye çözüm buldu!

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 2 inşaat şirketi için dün önemli bir adım atıldı. Dumankaya ve Fi Yapı adlı şirketlerin yarım bıraktığı 9 konut projesi için TMSF ile yabancı yatırımcılar arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Alman Drees & Sommer, iştirakleri Eurabau ve CPB ile Flagman Capital’den oluşan konsorsiyum 8 bin 164 mağdur ailenin yarım kalan evlerini tamamlayacak.

Yönetimlerinde 964 şirket olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunlar arasında en çok mağduriyet yaratan ve mali sorunu olan firmaların Fi Yapı ve Dumankaya olduğunu söyledi. 5 bin 136 ailenin Fi Yapı, 3 bin 28 ailenin Dumankaya kaynaklı sorun yaşadığını belirten Gülal, “Vatandaş parasını vermiş, evi yok. Kimi proje hiç başlamamış kimi yüzde 50, kimi yüzde 80’de. Darbe girişimi olmuş, patron içeri girmiş vatandaş buna bakmaz. Biz de empati yaparak bu sorunu çözmek istedik. Olaya ticari bakmadık. Sosyal sorumluluk olarak gördük ve yolumuz Alman Drees&Sommer şirketi ile kesişti. Türkiye pazarına girmek istiyorlarmış, ‘bu işi biz yaparız’ dediler. İnşaat sektörünün zor durumunda olduğu dönemde ülkemize gelmeleri de Türk ekonomisine güveni gösteriyor. Drees&Sommer 41 ülkede faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de Kayseri Forum ve Marmara Park AVM projelerine imza attı. Aynı grup şirketleri olan Eurabau ve CPB de oldukça tecrübeli. Flagman Capital ise finans şirketi ve gerekli finansmanı sağlanmasında rol alıyor” dedi.



1.3 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Hürriyet'e konuşan Muhiddin Gülal’ın verdiği bilgilere göre her iki firmanın projelerini tamamlamak için 1.3 milyar lira kaynak gerekiyor. Gülal, büyük kısmı Macar Eximbank’tan olmak üzere yurtdışından 450 milyon Euro kredinin tahsil edildiğini, ilk etapta 125 milyon Euro’luk bölümün kullanılacağını ifade etti. Drees& Sommer adlı firmanın temsilcisi Steffen Sendler ise, 9 aydır yarım kalan projelerin nasıl tamamlanacağı noktasında çalıştıklarını dile getirdi. Sendler, bu sorunların çözümünden sonra Türkiye’de yeni gayrimenkul yatırımları da planladıklarını ifade etti.



VATANDAŞTAN ÖDEME İSTENMİYOR

TMSF Başkanı Gülal, projelerin tamamlanan sürecinde vatandaştan ek ödeme talep edilmeyeceğini söyledi. İlk adımı büyük oranda tamamlanan projelerde atacaklarını belirten Gülal, “Süreç Sancaktepe’de başlar. Tüm projeler 2.5-3 yılda tamamlanır” dedi. Gülal, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında Dumankaya’nın anlaştığı hak sahiplerine de aylık 250 bin lira kira yardımı yapıldığını dile getirdi.



ADA VE FİKİRTEPE ALMANLARIN

“ALMAN konsorsiyum bu projeleri yaparken işleri nasıl finanse edecek ve ne kazanacak” sorusuna Gülal, şöyle yanıt verdi: “Fi Yapı’ya ait Dikili’de 50 milyon Euro değerinde bir ada var. Yatırımcılarımız bu alanda Alman yaşlılar için rehabilitasyon tesisi yapacak. Çeşme’den de termal su taşınacak. Dumankaya’nın henüz başlamadığı Fikirtepe’de 2 dönüşüm projesini üstlenecekler. Her iki firmadan kalan stok konutları yurtdışında satacaklar. Bu bir işbirliği, kâr-zarar durumlarının farkındayız. Gerekirse bizim yönetimimizdeki diğer inşaat veya enerji şirketleri için de işler yapılabilir. Onlara bir takım taahhütlerimiz var.” Alman yatırımcıların Garip Ada olarak bilinen İzmir Dikili’deki adaya 150 milyon Euro yatırım yapması bekleniyor.