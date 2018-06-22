22 Haziran 2018 Cuma7 Şevval 1439
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Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı

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Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu (60), son yolculuğuna uğurlandı.
Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı

 

Balkanlıoğlu için, Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Balkanlıoğlu'nun kardeşi ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, eski milletvekilleri Salim Uslu, Şevki Yılmaz, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balkanlıoğlu'nun cenazesine katılmak isteyen sevenleri cami avlusuna sığmazken, zaman zaman izdiham yaşandı.

Cenaze namazını, camianın önemli isimlerinden Kemal Hut kıldırdı.

Balkanlıoğlu'nun naaşı, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na götürüldü.

Balkanlıoğlu'nun naaşı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi.

İlim ile geçirilen bir hayat

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, 1958’de Çorum’un Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitiren Balkanlıoğlu Hoca, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Balkanlıoğlu Hoca, 1977 tarihinde Şile’de Ağva Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.

1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983’de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Balkanlıoğlu Hoca, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı. Balkanlıoğlu Hoca, evli ve 2 evlat babasıydı.

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