22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Bozdağ: Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez. Yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir." dedi.
Bozdağ: Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez
Bozdağ: Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez Bozdağ: Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez Bozdağ: Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına müdahale iddiasına ilişkin "Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir." dedi.

"Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez." diye konuşan Bozdağ, "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir." açıklamasında bulundu.

"AA dürüstçe görev yaptı"

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."

 

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