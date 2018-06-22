22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Fenerbahçe Cocu ile anlaştı.

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Fenerbahçe Cocu ile anlaştı.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. PSV, TSİ 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla teknik direktör Phillip Cocu'ya veda edecek. Cocu'nun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor...
Fenerbahçe Cocu ile anlaştı. Fenerbahçe Cocu ile anlaştı. Fenerbahçe Cocu ile anlaştı.

 

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sportif direktör Damien Comolli’nin her konuda anlaşmaya vardığı genç teknik adam için kulübü PSV Eindhoven ile yapılan görüşmeler de sorunsuz tamamlandı. Bunun sonucunda da iş sadece resmi açıklamaların yapılmasına ve imzaların atılmasına kaldı. PSV, TSİ 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla teknik direktör Phillip Cocu'ya veda edecek. Cocu'nun yarın da İstanbul’da olması bekleniyor.

28 HAZİRAN’DA TOPBAŞI YAPILIYOR

Teknik direktör konusunun Phillip Cocu ile çözümlenmesinin ardından Fenerbahçe’nin de yeni sezon hazırlık kampı yavaş yavaş netleşmeye başladı... Buna göre de Comolli ve Hollandalı çalıştırıcı yaptıkları görüşmeler sonunda hazırlık kampının 28 Haziran’da başlamasına karar verildi. Samandıra’da başlayacak olan idmanların ardından Topuk Yaylası’na gidilerek kamp sürdürülecek. Yurt dışı kampı için karar ise daha sonra verilecek.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; PSV, Phillip Cocu'dan boşalacak teknik adamlık koltuğuna şu anda Avustralya Milli Takımı'nda kayınpederi Bert van Marwijk'in yardımcılığını yapan Mark van Bommel'i getirecek.

DAMİEN COMOLLİ 1 YIL TAKİP ETMİŞ

Sportif Direktör Damien Comolli’nin yaklaşık bir yıldır teknik direktör Philip Cocu’yu yakın takibe aldığı öğrenildi. Başkanlık yarışı hazırlıkları içerisindeki Ali Koç’un görüşüp anlaştığı Comolli daha o dönemlerde Philip Cocu’nun tüm maçlarını izlemiş ve gerekli tüm notları toplamış. Bunun sonucunda da Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından da Comolli’nin Cocu ile görüşüp anlaşması fazla uzun sürmedi. (Habertürk)

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