22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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AK Partililere saldırı!

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AK Partililere saldırı!
Van'ın Çatak ilçesinde, AK Partililere seçim çalışması sırasında HDP'li bir grup taşla saldırdı, 2 partili yaralandı.
AK Partililere saldırı! AK Partililere saldırı! AK Partililere saldırı!

 

Alınan bilgiye göre, Uzuntekne mahallesinde seçim çalışması yapan, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, HDP'li bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Olayda Metin ve Engin Çelik yaralandı. Yaralılar Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Başkanı Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını belirterek, "Parti çalışanlarımız, HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradı. İki arkadaşımız yaralandı. Olayı kınıyoruz. Demokrasi için yarışıyoruz. Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz." diye konuştu. 

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