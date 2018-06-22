22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Darbe gecesi oradaymış!

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Darbe gecesi oradaymış!
CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ihanet gecesinde Balıkesir’deki yazlıkta tavla partisinde olduğu anlaşıldı.
Darbe gecesi oradaymış! Darbe gecesi oradaymış! Darbe gecesi oradaymış!

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu sır gibi saklanıyordu. İnce'nin o gece nerede olduğunun sırrı çözüldü.

YAZLIKTA TAVLA PARTİSİ

Muharrem İnce'nin o gece CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlıkta tavla oynadıkları öğrenildi. İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendi.
Muharrem İnce'nin eşinin de Balıkesirli olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihanet girişimine karşı halkı meydanlara davet ettiği dakikalarda İnce'nin aynı yazlıkta evde bulunduğu öğrenildi.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 gecesinde İnce'nin genel başkanı konumundaki Kemal Kılıçdaroğlu da İnce gibi "güvenli evde" kalmayı tercih edenler arasında bulunuyordu.

GENEL BAŞKANI DA ONUN GİBİ

Kılıçdaroğlu, 23.07'de Atatürk Havalimanı VIP bölümüne girmiş, nizamiyeyi kapatan darbeci tankların çekilmesini bekleyip Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti. Gelişmeleri buradan takip ettiği söyleyen Kılıçdaroğlu, 249 şehit verdiğimiz darbe girişimi gecesini televizyondan izlemişti. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

- İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener ise o gece nerede olduğunu bir gazeteye verdiği röportajda açıklamış, olayların yaşandığı gece, demokrasi şehitlerinin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yakınında bulunan Beylerbeyi Küplüce'deki evinde olduğunu kaydetmişti. Akşener evindeki iki misafire çay ve kek yaptığını belirtmişti.

- FETÖ'nün hain girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tatil yaptığı Marmaris'ten derhal İstanbul'a gelerek burada halk ile birlikte darbeyi püskürtmüştü. Bilindiği gibi bu sıralarda FETÖ'cü askerlerce aranan Erdoğan'a yönelik çok sayıda hain plan hazırlanmıştı.

SABAH

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