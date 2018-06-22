CHP'de mesajlı isyan! O hainlere oy mu vereceğiz?

24 Haziran seçimlerine günler kala CHP, HDP ile kurduğu gizli ittifakı iyice deşifre oldu. İl ve ilçe örgütlerinden partililere, “HDP’ye de oy verin” talimatları yağmaya başladı. Afrin, Münbiç ve Kandil’de Mehmetçik, teröristlere kök söktürürken bu talimat partide büyük isyana neden oldu. Partililer, Atatürk’ün partisi PKK’nın destekçisi HDP’ye nasıl oy ister diyerek bayrak açtı.

MESAJLI İSYAN

Buna son örnek CHP Çorum Gençlik Kolları’nın WhatsApp gurubunda kendini gösterdi. CHP Çorum Gençlik Kolları’nın başkana yazılan mesajda Genel Merkez talimatıyla “4 oyu olan aileden 1 oyun HDP’ye atılması” talebine büyük tepki gösterildi: Başkanım bugün il yönetiminden beni aradılar. Dört oyu olan bir ailede bir oyunu HDP’ye kullanacak şekilde herkesi uyarın dedi. Askerime, polisime kurşun sıkan terör örgütü olarak bildiğimiz PKK’ya nasıl oy toplarım. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden, bayrağımızı yakan bu vatan haini alçaklara nasıl oy vereceğiz dedim. Zeki beni azarladı. AK Parti gitsin diye Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlere mi oy vereceğiz? Zeki size gelebilir lütfen tepkinizi gösterin. İl başkanın talimatı bile olsa ben bunu yapamam.

GENEL MERKEZ TALİMATI

Bu mesaja verilen cevap ise gerçeği gözler önüne serdi: “Genel Merkez’in talimatıdır. Uymak zorundayız. Ben de istemem HDP’ye oy vermeyi ama barajı aşması için vermemiz gerekir” oldu.

CHP’Lİ TEYZENİN İSYANI

HDP’ye oy istemesine CHP’li teyzeden gelen isyan sosyal medyada tıklama rekoru kırdı. Videoda CHP’li teyze, “70 yaşındayım CHP’liyim ama PKK’nın bayraklarıyla miting yapanlara oy vermeyeceğim” diyor.

AKŞAM