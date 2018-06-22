22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 95.371 0.33
  • Altın: 192,185 -0.07
  • Dolar: 4,7065 -0.38
  • Euro: 5,4788 -0.08

Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!

»
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates soğan fiyatlarındaki artışa ithalat ile müdahale edileceğini belirterek, "Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak" dedi
Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!
Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması! Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması! Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Zeybekci'nin konuşmasından satır başları:

DOLAR AÇIKLAMASI

TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder. Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

KUR ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALI

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Olması gereken şey; özel sektör ve reel sektörün kendi planlamasını kendi yapmasıdır. Dolayısıyla reel sektör ve özel sektör gözüyle bakıyorum. Türkiye büyüyecekse reel sektör eliyle büyüyecek. Türkiye'de reel sektör borçları neden bu kadar arttı? Çünkü Türkiye reel sektörleşiyor, Türk ekonomisi özelleşiyor. Özel sektör ağırlıklı. Üçüncü havalimanını yapıyor, hastaneler, otoyollar ve bir çok enerji yatırımlarımızın tamamı özel sektör yoluyla yapılıyor. Türk ekonomisi 2002'den bu yana 3,5-4 kat büyüdüyse reel sektörün eliyledir.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Son dönemde faizler Türkiye'de 6-7 puanlık bir yükselme yaşadıysa bu bizim makro ekonomik sebeplerimizden kaynaklanmadı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımlar, bankacılık sektörüne yönelik açıklamaları bunda etkili oldu. 17 bankanın kredi notunu düşüren Moody's suçüstü yakalandı.Yaptıkları değerlendirmeler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. 

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Bu bir sembol. Çünkü Türkiye başkalarının markası olsa da yüzde yüz otomobil üretir durumda. Türkiye gibi bir ülkenin kendi markası, dizaynı üretimi olan bir otomobil üretmesi önemlidir. 

SOĞAN VE PATATES FİYATLARI

Aylık enflasyon 1,62 geldi. Bunda soğan ve patatesin etkisi 0,38 civarında. Şuandaki yaşadığımız sıkıntı özellikle patatesten bahsediyorum. Ürünün bazı yerlerde stoklandığını biliyoruz. Bunu tüketiciye vahşi bir saldırı olarak görüyorum. Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım. Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak. Gerekirse müdahaleye devam ederiz. Soğan ve patates ithalatının doğru müdahale olduğunu düşünüyorum.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözlerAdalet Bakanı'ndan çarpıcı sözlerAdalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Gül, "Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar." dedi.
Evinin önünde buldular! Gerçek dehşete düşürdü...Evinin önünde buldular! Gerçek dehşete düşürdü...Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates soğan fiyatlarındaki artışa ithalat ile müdahale edileceğini belirterek, "Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak" dedi
CHP'de mesajlı isyan! O hainlere oy mu vereceğiz?CHP'de mesajlı isyan! O hainlere oy mu vereceğiz?CHP’nin, İP ve SP ile kurduğu ittifakın dışında kalan HDP’ye seçmenlerinden oy istemesiyle isyan çıktı. Teşkilatlara “Barajı aşması için oylardan birini HDP’ye atın” mesajları gidiyor.
Darbe gecesi oradaymış!Darbe gecesi oradaymış!CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ihanet gecesinde Balıkesir’deki yazlıkta tavla partisinde olduğu anlaşıldı.
PKK'lılar namlunun ucundaPKK'lılar namlunun ucundaTürk Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla sonuçlandırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Menbiç'te başlattığı devriye faaliyetinin ardından gözlerin çevrildiği Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristleri korku sardı.
  • AK Partililere saldırı!22 Haziran 2018 Cuma 11:15
  • 280 bin lira dolandıran 'Komiser Kemal' yakalandı22 Haziran 2018 Cuma 10:33
  • Ankara'da belediyenin EGO otobüsleri çarpıştı!22 Haziran 2018 Cuma 10:13
  • Taksim'de taksicilerle Arap turistler birbirlerine girdi22 Haziran 2018 Cuma 09:53
  • Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı22 Haziran 2018 Cuma 09:49
  • Sarıyer'de 32 katlı binanın dış cephesinde yangın22 Haziran 2018 Cuma 09:23
  • Seçim öncesi eylem hazırlığında olan 14 DEAŞ'lı yakalandı22 Haziran 2018 Cuma 09:18
  • Balkanlıoğlu Hoca'yı on binler uğurladı22 Haziran 2018 Cuma 05:57
  • Hakkari'de hava savunma füzesi ele geçirildi22 Haziran 2018 Cuma 05:53
  • İyi Parti Milletvekili adayı hayatını kaybetti!22 Haziran 2018 Cuma 05:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri