Hükümetten patates ve soğan fiyatı açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates soğan fiyatlarındaki artışa ithalat ile müdahale edileceğini belirterek, "Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak" dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Zeybekci'nin konuşmasından satır başları:

DOLAR AÇIKLAMASI

TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder. Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

KUR ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALI

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Olması gereken şey; özel sektör ve reel sektörün kendi planlamasını kendi yapmasıdır. Dolayısıyla reel sektör ve özel sektör gözüyle bakıyorum. Türkiye büyüyecekse reel sektör eliyle büyüyecek. Türkiye'de reel sektör borçları neden bu kadar arttı? Çünkü Türkiye reel sektörleşiyor, Türk ekonomisi özelleşiyor. Özel sektör ağırlıklı. Üçüncü havalimanını yapıyor, hastaneler, otoyollar ve bir çok enerji yatırımlarımızın tamamı özel sektör yoluyla yapılıyor. Türk ekonomisi 2002'den bu yana 3,5-4 kat büyüdüyse reel sektörün eliyledir.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Son dönemde faizler Türkiye'de 6-7 puanlık bir yükselme yaşadıysa bu bizim makro ekonomik sebeplerimizden kaynaklanmadı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımlar, bankacılık sektörüne yönelik açıklamaları bunda etkili oldu. 17 bankanın kredi notunu düşüren Moody's suçüstü yakalandı.Yaptıkları değerlendirmeler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Bu bir sembol. Çünkü Türkiye başkalarının markası olsa da yüzde yüz otomobil üretir durumda. Türkiye gibi bir ülkenin kendi markası, dizaynı üretimi olan bir otomobil üretmesi önemlidir.

SOĞAN VE PATATES FİYATLARI

Aylık enflasyon 1,62 geldi. Bunda soğan ve patatesin etkisi 0,38 civarında. Şuandaki yaşadığımız sıkıntı özellikle patatesten bahsediyorum. Ürünün bazı yerlerde stoklandığını biliyoruz. Bunu tüketiciye vahşi bir saldırı olarak görüyorum. Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım. Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak. Gerekirse müdahaleye devam ederiz. Soğan ve patates ithalatının doğru müdahale olduğunu düşünüyorum.