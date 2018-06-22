Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Gül, "Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor" dedi.
22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Gül, "Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar." dedi.
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