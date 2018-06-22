22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kartal'da vatandaşlara hitap etti ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Maltepe'de vatandaşlara sesleniyor:

Biz kitabımızı alabiliyor muyduk? Üniversitelerdeki harcı kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Biz geldiğimizde 45 lira burs alıyordu öğrenciler şimdi 270 lira. Bunlardan ne genel başkanın ne de Bay Muharrem'in haberi var! 580 bin öğretmen atadık. Bay Kemal ne diyor? Ne kadar varsa atayacağız. Ya dürüst ol dürüst. Bunların işi gücü yalan. Pazardan sonra bay Kemal ne diyecek git bay Muharrem git. Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. 

2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim'de inşallah 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılışını yapacağız. 

Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı MLKP terör örgütünden 10 yıl ceza aldı. Şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Hale bak hale!

Bir de terör örgütünün adayı var. Bay Muharrem ne yapıyor? İlk olarak bu şahsı ziyaret ediyor. 

Biri çıkmış TİKA MİKA diyor. Satacağım diyor. Hızını alamadı AFAD'ı satacağım dedi. Sonra iyice hızını alamadı. MİT'i de kapatcağım diyor. 

Bay Muharrem diyor ki bunlar Kandil'i vuramaz. ABD'den, İran'dan izin aldılar mı? Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. 

Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kartal'da yaptığı konuşmanın satırbaşları:

Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda bu Kartal'ın hali neydi? Ya biz size hizmetkar olmaya geldik. Bu sahil düzenlemelerini biz yaptık. 

Bay Muharrem sen bu ülkeye ne yaptın ya? Genel başkanıyla arasındaki muhabbet nasıl? Gel Muharrem git Muharrem. 

Bu seçimlerden sonra ne var? Yerel seçimler var Mart ayında. Ondan sonra hemen ona hazırlanacağız. 

Bay Kemal'in SSK müdürü olduğu zaman ne çileler çektiğimizi biliyorsunuz. Kartal'da devlet hastanemiz var. Anadolu yakasında şehir hastanemizi açıyoruz. 

Adaylardan bir tanesi ne diyor? Ben şehir hastanesi yaptırmam. Sen ne için geliyorsun? Peki bay Muharrem sen ne yapacaksın? Gençlere, memurlara tekme tokat mı gireceksin? 

 

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