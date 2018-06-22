Phillip Cocu ile yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 yıldır Cocu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Cocu tercihi hakkında konuşan Koç, "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu'nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Ali Koç, Cocu'yu neden seçtiklerini açıkladı!
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