22 Haziran 2018 Cuma9 Şevval 1439
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Başsağlığı dileyen isim kouştu

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Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor.
Başsağlığı dileyen isim kouştu
Başsağlığı dileyen isim kouştu Başsağlığı dileyen isim kouştu Başsağlığı dileyen isim kouştu

Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 8. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam ediyor.

JÖAK ekipleri Leyla'nın son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını başlatırken, arama köpeği "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlardaki aramalar sürüyor.

Köy içerisinde çalışmalar aralıksız sürerken AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide çalışma yürütülüyor.

Dün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ile telefon görüşmesi yapan ve "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramasını yaptıktan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

Küçük yaştaki çocuğun ilk ifadesinde, basında dede olarak geçen, ancak Leyla'nın babasının kuzeni olan Zeki Aydemir'in küçük kızı bulana 300 bin liralık ödül vereceğini duyduğu için baba Nihat Aydemir'i aradığını anlattı.

"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İÇİN BAŞINIZ SAĞ OLSUN DEDİM"

Adı açıklanmayan çocuğun, Nihat Aydemir'in telefonundan görüştüğü amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine, "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim" şeklinde ifade verdi.

Leyla Aydemir'in görüldüğü iddia edilen ve birisi Diyarbakır'dan, ikisi İstanbul'dan yapılan ihbarları da değerlendiren 11 kişilik özel ekibin araştırması sonucu bu ihbarların da asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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