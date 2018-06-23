23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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İşte darbedeki Gülen imzası

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İşte darbedeki Gülen imzası
15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz ile birlikte Akıncı Üssü’nde yakalanan FETÖ’nün mahrem imamı Hakan Çiçek’in telefonundaki mesajlar, kalkışmanın Pensilvanya ile bağını ortaya koydu.
İşte darbedeki Gülen imzası İşte darbedeki Gülen imzası İşte darbedeki Gülen imzası

 

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan mahrem imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait cep telefonlarının incelenmesiyle birlikte önemli bir gelişme yaşandı.

Hakan Çiçek’e ait telefonda, FETÖ’nün sağkolu ‘Uzun Cevdet’ lakaplı Cevdet Türkyolu’nun oğlu Esat Türkyolu’nun kayıtlı olduğu belirlendi.

AKINCI-PENSİLVANYA İRTİBATI

Akıncı Üssü civarında bulunan ve yapılan inceleme sonrası Hakan Çiçek'e ait olduğu tespit edilen iPhone’daki Facetime uygulamasının incelenmesi sonucu, ABD’de bulunan çok sayıda üst düzey FETÖ’cüye ait telefon numaraları ile iletişime geçildiği tespit edildi. Ortaya çıkarılan yazışmalarda 15 Temmuz'daki kalkışma sırasında Pensilvanya’daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Akıncı Üssü’ndeki irtibatın nasıl sağlandığı gözler önüne serildi.

GÜLEN'LE GÖRÜŞME TELAŞI

Mahrem imam Hakan Çiçek’in yaptığı kritik görüşmeler mercek altına alındı. Darbe girişimi sırasındaki görüşmeler dikkat çekti. Çiçek’in 15 Temmuz saat 20.49’da Viber programı üzerinden Esat Türkyolu’na çektiği mesajda “Abim çok acil teli ver kendine” diyerek Gülen’le görüşmek istediği, yine aynı dakika içinde “ölüm kalım” şeklinde bir mesaj daha attığı tespit edildi.

'ABİ BOZUN NAMAZI' MESAJI

Çiçek’in son mesajdan 10 saniye sonra da “Abi bozun namazı” şeklinde üçüncü bir mesajla örgüt üyelerinin namazlarını bozarak kendisini Gülen’le görüştürmelerini istediği belirlendi. 10 dakika sonra “Aramak gerekirse”, “Sen yanında ol” şeklindeki mesajlarla Esat Türkyolu’na Gülen’in yanından ayrılmaması talimatı veren Çiçek'in, saat 22.50’de ise Türkyolu’na Gülen’i kastederek “Tamam yanınızda olsun ihtiyaç olursa” mesajını attığı ortaya çıktı.

‘Tanımam’ dedi kayıtları çıktı

Mahrem imam Kemal Batmaz tarafından kullanıldığı belirlenen iPhone içerisindeki hattın Kaynak Holding adına kayıtlı olduğu belirlendi. Batmaz’ın e-postalarının incelenmesi sonucu, tanımadığını iddia ettiği Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım’ın mail adresinin kayıtlı olduğu tespit edildi.

Emir 3 hafta önce gelmiş!

Mahrem imam Hakan Çiçek’in darbe girişiminden 3 hafta önce Esat Türkyolu ile iletişime geçtiği belirlendi. Türkyolu’nun Çiçek’e fotoğraf olarak “Ancak iman edip yararlı işler yapanlar, Allah’ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini öğrenirler” ayet mealini gönderdiği ortaya çıktı.

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