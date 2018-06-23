23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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ABD'den sürpriz karar

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ABD'den sürpriz karar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Özgürlük Muhafızı" adlı deniz tatbikatı dahil Güney Kore ile yapılması planlanan üç askeri tatbikatı "süresiz" olarak askıya aldı.
ABD'den sürpriz karar ABD'den sürpriz karar ABD'den sürpriz karar

 

Pentagon Sözcüsü Dana White, yazılı açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yaptığı görüşmenin sonuçlarını ele almak üzere Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldiğini bildirdi.

White, "Bakan Mattis, Singapur Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasını desteklemek üzere, müttefikimiz Güney Kore ile koordineli bir şekilde belirli askeri tatbikatları süresiz olarak askıya aldı." ifadesini kullandı.

Sözcü, söz konusu askeri tatbikatlara, "Özgürlük Muhafızı" olarak bilinen ve Kuzey Kore tarafından sıkça eleştirilen deniz tatbikatının da dahil olduğunu kaydetti.

HER YAZ DÜZENLENİYORDU

Pyongyang yönetiminin "Kuzey Kore'yi işgal tatbikatı" olarak nitelediği "Özgürlük Muhafızı" tatbikatı, ABD ve Güney Kore Deniz Kuvvetleri tarafından her yaz düzenleniyordu.

White, ayrıca üç ay içinde yapılması planlanan ve "Kore Deniz Değişim Programı" olarak bilinen iki farklı eğitim tatbikatının da süresiz olarak ertelenen tatbikatlar arasında olduğunu belirtti.

Sözcü White, "Bakan Pompeo'nun öncülük ettiği diplomatik görüşmeleri desteklemek üzere verilecek ek kararlar, Kuzey Kore'nin iyi niyetle verimli müzakerelere devam etmesine bağlı olacaktır." ifadesine de açıklamasında yer verdi.

Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

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