23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Kandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik!

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Kandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik!
TSK Kandil harekâtının ikinci aşamasında Bermize, Hakurk ve Lolan bölgelerindeki üslenmelerini ve lojistik geçişlerini tamamlarken, 5 kilometrelik bir hareketli alan daha sağlandı.
Kandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik! Kandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik! Kandil'de sıkışan PKK'lılardan kalleş taktik!

 

Terör örgütü PKK’nın, hazırlıkları devam eden Kandil operasyonunu önlemek için Suriye’de ABD’li askeri danışmanlardan DEAŞ ile mücadele kapsamında eğitim alan teröristleri bölgeye gönderdiği öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in, bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre PKK’nın, Sincar-Kerkük-Ranya hattını kullanarak Suriye’den 19 kişilik özel bir bomba uzmanı grubu Kandil’in çevresini tuzaklamak üzere bölgeye sevk ettiği belirtildi. Bombacı teröristlerin Kandil’e geçiş noktaları olarak görülen Haji Omran, Halgurt Dağı bölgesinde tuzaklama yapacağı bilgisi alındı.

TESPİT EDİLEN 9 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, TNT ve el yapımı patlayıcıları taşıyan 18 kişilik PKK’lı terörist grup ise önceki gece Kandil’den Hakurk istikametine geçiş yaptığı sırada İHA’lardan tespit edildi. Bölgeye giden jetlerin, 9 teröristi taşıdıkları patlayıcılarla birlikte imha ettiği öğrenildi. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Kandil operasyonuna karşı stratejik alanlara patlayıcı yerleştirerek savunma hattı oluşturmaya çalışan terör örgütü, bir yandan da Karog Dağı ile Serteki Bamo Dağı’na teröristlerini kaydırmaya devam ediyor. Dergala yakınlarındaki Karog Dağı’nı görüntüleyen Habertürk, bölgedeki hareketliliği bölge halkına sordu. Kandil’den sonra Karog Dağı’na taşınmaya başlayan PKK’nın bölgedeki hareketliliğini İran istihbarat birimlerinin sağladığını iddia eden köylüler, Kandil’e geçen cuma gerçekleştirilen hava harekâtında yaralanan birçok üst düzey PKK’lının İran tarafına götürüldüğünü ve o gece köydeki kaçakçıların bölgeye yaklaşmamalarının istendiğini söyledi.

TSK’nın Kandil’e giderek yaklaşması üzerine, terör örgütünün de elindeki bazı kamu personelini Kandil’den Serteki Bamo Dağı’na taşıdığı öğrenildi. Özellikle Kaletuka’daki ve Kortek’teki arşivini bölgeden çıkaran örgütün, karakutusunu Serteki Bamo Dağı’nda konuşlandıracağı belirtiliyor.

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