23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Şimşek'ten kritik açıklama! Endişe yersiz

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Para politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz." dedi.
Şimşek'ten kritik açıklama! Endişe yersiz
Şimşek'ten kritik açıklama! Endişe yersiz Şimşek'ten kritik açıklama! Endişe yersiz Şimşek'ten kritik açıklama! Endişe yersiz


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Dış talebin destek olduğu, iç  talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin  giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içindeyiz. Para  politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz.  Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz." dedi.
 

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