Türkiye’ye karşı 'ordu' iddiası!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sınırlamak amacıyla bir araya gelen Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs savunma bakanları, “ittifakta yeni aşamaya geçiyoruz” dedi. Detaylar basınla paylaşılmadı. Bölgede ortak bir ordu kurulabileceği dahi konuşuluyor.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Savunma bakanları, Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde bir araya geldi. 3 lider de, düzenli olarak gerçekleştirilen bu zirvenin, üç ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığına vurgu yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ''Ülkelerimizin çıkarları ortak. Ortak çıkarlarımız doğrultusunda adım atarak gerekeni yaptık'' dedi. 8 yıldır süregelen mali krizin sonuna gelindiğini ifade eden Yunan bakan, bu işbirliğinin kriz sonrası Yunanistan’ı için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Avidgor Liebermann ise “Bugün istikrar ve güvenliğimiz için çok önemli bir gün. Üç ülke arasındaki siyasi işbirliğini sanayi ve askeri işbirliğine dönüştürmek için harekete geçtik” diye konuştu. Türkiye’yi hedef göstererek konuşmaktan kaçınan Liebermann’ın “Akdeniz’de üçlü ittifak ve istikrar derken” Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarına engel olmayı kastettiği biliniyor.

İSTİKRAR SEMBOLÜYMÜŞ

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise söz konusu üç ülkenin istikrarsızlık ve şiddet ile çalkalanan bölgede istikrar sembolü olduğunu öne sürdü. Liderlerin Akdeniz’de ne gibi yeni adımların atılacağını net bir şekilde ifade etmemeleri dikkat çekti. Üç ülkenin hâlihazırda ortak tatbikat ve askeri işbirliği bulunurken, “ittifakta yeni seviye” söylemiyle bölgesel ve ortak bir ordu benzeri askeri ittifak kurulabileceği iddiaları da Güney Kıbrıs basınında kendine yer buldu.