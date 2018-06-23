23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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İmza için gelmişti! Transfer gerçekleşmedi

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İmza için gelmişti! Transfer gerçekleşmedi
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien Da Silva'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi.
İmza için gelmişti! Transfer gerçekleşmedi İmza için gelmişti! Transfer gerçekleşmedi İmza için gelmişti! Transfer gerçekleşmedi

 

Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin Trabzon'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.

Fransız futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi.

Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.

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