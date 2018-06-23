CHP'nin Maltepe mitinginde 'sahne' oyunu!

Maltepe’deki miting meydanını dolduramayacağını anlayan CHP alanı kalabalıkmış gibi göstermek için çırpınmaya başladı.
MİTİNG ALANINI KÜÇÜLTTÜLER
Maltepe'deki son mitinglerinde katılım hüsranı yaşayan CHP kalabalık algısı oluşturmak için miting alanını küçülttü. Miting alanını ayıran beton blokları içe çeken CHP'liler sahneyi de öne alarak küçük alanda kalabalık görüntü elde etmeye çalıştı.
ÇEVRE İLLERDEN OTOBÜSLERLE ADAM TAŞIDILAR
Seçim öncesi son mitingini Maltepe’de yapan CHP alanı kalabalık göstermek için çevre illerden otobüslerle adam taşıdı.
CHP, Sakarya merkezde (Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan) 8’erli 10’arlı otobüs gruplarıyla Maltepe’ye adam taşıdı. Diğer ilçeler ile birlikte sadece Sakarya’dan 50’den fazla otobüs Maltepe’ye gönderildi.
Adapazarı Yeni Camii mevkiinden 10 otobüs, 8 minibüs ve 20’den fazla özel araç CHP’lileri Maltepe’ye taşıdı.
Maltepe'deki CHP mitingine terör örgütü PKK'nın partisi HDP'den de destek geldi. HDP'liler ellerinde partilerinin bez parçalarıyla mitinge gitti.