Nakşibendiler oylarının rengini açıkladı

Türkiye'nin en büyük tarikatlarından olan Nakşibeniler 24 Haziran seçimlerine dair bir açıklama yayınladı:

Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Nakşinur yolu Şeyhi Ahmet Remzi Efendi Hazretleri 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimini Ülkemiz ve Müslümanların Dünya’ ya hâkim olacağı dönemin miladı olarak görmektedir.

Efendi Hazretleri konuyla ilgili yaptığı sohbetlerinde: Biz de Müslümanların bu Dünya hâkimiyetine oylarımızla katkıda bulunarak nesl-i atinin dualarında yer alacağız. Cenab- ı Hakk’ ın batı medeniyetine vermiş olduğu mühlet bitmiştir. Artık Asya İslam Birliği Dünya’ yı İslam’ la nurlandıracaktır. Kur’ an- ı Kerim “ Allah’ ın vaadi haktır.” sırrınca Cenab-ı Hakkın bu aziz millete yine büyük bir zafer kazandıracağını müjdelemişlerdir. Başkanlık sistemi ile yüz senedir uykuda olan İslam Milletleri tekrar neşv-ü nema bulacaktır. Dış güçler bunun da fakında ve bu yüzden şer ittifaklarının oyununu bozan Reis- i Cumhurumuz Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın başkan olmasını istememektedirler. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Cenab-ı Hak tarafından öteden beri korunduğuna inanıyor, iktidarı ve sağlığı için dua ediyoruz.

Bu seçimde de her zaman olduğu gibi 16 yıldır Türkiye’ nin Dünya sahnesinde tekrar eski günlerine kavuşması için büyük bir çaba sarf eden, memleketin dört bir yanında kalkınma hamleleriyle ülkemizi daha müreffeh ve gelişmiş bir hale getiren, Türkiye’ yi büyük sanayi ve ticari yatırımların yapıldığı bir cazibe merkezi haline getiren, eğitim başta olmak üzere birçok alanda ezilmiş insanları özgürlüklerine kavuşturan, toplumun her kesiminden insana özgürce faaliyetlerde bulunabilme ve kendini ifade edebilme imkânı sunan, mazlumlara ve darda kalmış ülkelere dinini ırkını sormadan en büyük insani yardımı götüren, yollarıyla, hastaneleriyle, barajlarıyla, havalimanlarıyla Türkiye’ nin çehresini değiştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Cumhur ittifakına, Aziz Milletimizin destek ve teveccühünün devam edeceğine inanıyoruz. Biz de bizi seven ve yolumuzda bulunan kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını bu kutlu yürüyüşte canı gönülden destekliyoruz. 24 Haziran Seçimlerinin Ülkemiz, İslam Âlemi ve Tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb-ül Âleminden niyaz ediyoruz.

Ahmet Remzi Efendi Hz. ve Sevenleri